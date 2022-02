Contaminé par le covid, Philippe Cantamessa, animateur de Bel RTL et Radio Contact, a passé neuf semaines à l’hôpital

Le 14 février, Philippe Cantamessa a repris le chemin des studios de Bel RTL et Radio Contact. Deux jours avant, il se trouvait pourtant encore à l’hôpital. L’animateur de 56 ans a en effet contracté le coronavirus il y a plus de deux mois. Au total, Philippe Cantamessa est resté hospitalisé neuf semaines, dont quatre semaines aux soins intensifs et cinq semaines en revalidation.

« Au départ, je suis resté au lit avec du paracétamol, mais quand mon médecin traitant m’a ausculté et a entendu un sifflement dans mes bronches, elle m’a directement envoyé aux urgences », raconte l’ancienne voix de Nostalgie à Sudinfo ce jeudi. Son état ne s’améliorant pas, malgré une assistance en oxygène, Philippe Cantamessa, diabétique, a accepté qu’on le plonge dans le coma. Il y est resté pendant deux semaines. « Par deux fois, on a essayé de me réveiller, sans succès. La troisième a été la bonne, au plus grand soulagement des médecins et de ma famille », confie encore l’animateur, qui avoue sans détour qu’il est passé près de la mort : « Je suis beaucoup moins terrorisé par la mort, sans doute parce que je l’ai frôlée ».