«Stars à domicile»: Angèle à l’origine du retour de l’émission de Flavie Flament

Hier soir, TF1 est revenu avec une émission culte : « Stars à domicile ». La chaîne française n’avait plus sorti d’épisodes depuis 18 ans. À cette occasion, les téléspectateurs ont pu retrouver de nombreuses personnalités comme Soprano, Amel Bent, Maître Gims ou encore Angèle. Une émission qui ne serait probablement pas revenue sans la chanteuse Angèle. En effet, cette dernière a largement contribué au retour de l’émission qui avait quitté l’antenne en 2004. Ce jeudi 17 février, la présentatrice Flavie Flament, a expliqué à Ciné Télé Revue comment la chanteuse a provoqué ce retour inattendu. « Angèle regardait les anciennes émissions durant le premier confinement. Elle en avait parlé sur les réseaux sociaux. Elle disait adorer l’émission et trouvait ça dommage qu’elle ne soit plus à l’antenne. En mettant en avant le programme de la sorte, elle nous a rappelé que c’était les vingt ans de son lancement et ça nous a donné envie de les fêter », a expliqué celle qui est restée éloignée de la télévision pendant près de dix ans. La production a donc proposé à la soeur de Roméo Elvis de participer à cette soirée anniversaire : « Quand on lui a proposé d’y participer, elle a évidemment dit oui et elle nous a organisé une surprise complètement folle. »