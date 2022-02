Découvrez la bande-annonce du biopic tant attendu sur Elvis Presley (vidéo)

Dans ce film consacré à Elvis Presley, Austin Butler tient le rôle principal. L’acteur américain de 30 ans n’est pas inconnu du grand public. Il a tourné dans des séries comme « The Carrie Diaries » et « The Shannara Chronicles ». On a également pu le retrouver plus récemment dans « Once upon a time… in Hollywood ». Il donne ici la réplique au célèbre Tom Hanks, interprétant le rôle de Tom Parker, le manager de l’artiste.

Olivia DeJonge sera aussi de la partie. Elle portera les traits de Priscilla et devrait avoir une place importante dans le film, correspondant à celle qu’elle tenait dans la carrière de l’artiste. Olivia DeJonge est une actrice australienne de 23 ans. Encore peu connue, elle a joué dans la série « The Socity ».