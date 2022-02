La lionne Kira de Pairi Daiza a croqué une cigogne en voie de disparition

Alors que la tempête battait son plein sur la Belgique, un arbre est tombé sur la volière dans laquelle la cigogne à bec noir était seule. Une brèche est alors apparue et l’animal en a profité pour se faire la malle. C’était vendredi soir. Malheureusement pour elle, la cigogne n’est pas restée en liberté très longtemps. Elle a décidé de se poser dans la zone dédiée aux lions, samedi matin.

L’instinct de chasseur du félin en captivité a alors pris le dessus et, ni une, ni deux, la lionne Kira a fondu sur la cigogne à bec noir. Elle l’a croqué et a ensuite fait de l’animal en voie de disparition son repas. Sven Watthy, le porte-parole du Jardin des mondes a confirmé au micro de Het Laatste Nieuws que « l’instinct de chasseur de ces prédateurs a refait surface, ils ont tué et mangé la cigogne. »