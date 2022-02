Rencontre royale: Lilibet a vu pour la première fois un membre de la famille royale britannique

Lilibet Diana. Même si elle porte le surnom de son arrière-grand-mère, la fille de Meghan et Harry n’a toujours pas rencontré la Reine d’Angleterre. Pas plus que son grand-père Charles ou que son oncle William. La petite, née le 4 juin 2021 aux États-Unis est le premier enfant dans la ligne de succession n’ayant pas vu le jour sur le sol anglais. Pire encore, le seul enfant à ne connaître aucun membre de la famille royale.

Depuis le « Sussexit », Harry, Meghan et Archie se sont réfugiés aux États-Unis. Et la petite famille ne s’est plus jamais rendue au complet dans le pays natal du prince Harry. Malheureusement pour eux, les autres membres de la famille royale britannique n’avaient pas traversé l’Atlantique pour leur rendre visite non plus.

NFL UK

Mais c’est désormais chose révolue, a annoncé La Libre. Selon leurs informations, la petite Lilibet a pu rencontrer la princesse Eugénie. Cette dernière s’est rendue à Los Angeles avec son fils Jack, âgé d’à peine un an. Ils auraient joué ensemble, tandis que le prince et sa cousine préférée se sont rendus au stade voir le Super Bowl le 13 février dernier.