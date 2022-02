Angèle s’est confiée dans «Sept à Huit» ce dimanche (vidéo)

« Outing » signifie révéler au grand jour l’homosexualité de quelqu’un sans son accord. Et la chanteuse Angèle en a été une victime. Dans l’émission de TF1 « Sept à Huit », elle est revenue sur ce moment qui lui a été volé par Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon post ». La jeune femme, tout juste âgée de 24 ans s’était rendu compte sur le tard qu’elle était bisexuelle et n’en avait pas beaucoup parlé autour d’elle. Le présentateur avait alors montré des photos d’Angèle tenant la main d’une autre femme dans la rue.

Ces photos allaient paraître dans un magazine le lendemain et Cyril Hanouna avait tout dévoilé, coupant l’herbe sous le pied de la chanteuse. Elle explique alors lui en vouloir, car elle aurait aimé faire son coming out à sa manière et pas aux yeux de tous. « J’ai porté plainte et j’ai gagné », révèle-t-elle au micro d’Audrey Crespom. « J’ai ensuite reversé l’argent à des associations ».