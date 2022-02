Jean-Luc Reichmann défend le nouveau maître de midi

Le maître de midi est accusé par les parents d’élèves de passer son temps sur le plateau et de ne plus enseigner.

Depuis plus d’un mois, Laurent est le maître de midi. Tous les jours, on le retrouve sur le plateau des « 12 coups de midi » de Jean-Luc Reichmann. L’homme, qui est professeur de philosophie dans une école secondaire de Libourne dans le sud-ouest de la France, n’a plus mis les pieds à l’école depuis le début de sa participation à l’émission, ce qui inquiète les parents de ses élèves.

Selon 7 sur 7, les parents se plaignent car les élèves n’ont plus eu cours et que le bac s’approche à grands pas. Jean-Luc Reichmann, interrogé à ce sujet sur RFM est rapidement monté au créneau. « On n’est pas en tournage, il est retourné à ses occupations », a-t-il déclaré. « À un moment donné, le mec est en congé sans solde – en plus, il avait prévenu bien en amont – il peut prendre [du temps] pour son boulot, pour son plaisir. Le mec, il peut faire ce qu’il veut, vu que c’est un congé sans solde. Il va gagner beaucoup plus d’argent [avec] sa participation aux 12 coups de midi, [que] pendant toute sa vie professionnelle ! »