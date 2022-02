« MasterChef » bientôt de retour sur France 2

En 2015, « MasterChef » s’arrêtait à l’issue de sa cinquième saison, en raison de mauvaises audiences. Pourtant, le concours qui s’adresse aux amateurs, contrairement à « Top Chef », fera prochainement son grand retour, sur France 2 cette fois, comme l’a annoncé le Parisien ce week-end. Avec huit épisodes, l’émission se différenciera du programme anciennement diffusé sur TF1 et NT1. Les dates de tournage se situent autour de la fin du mois d’avril et du début du mois de mai, avec une diffusion prévue à la rentrée. Pour cette toute nouvelle édition, c’est Agathe Lecaron qui assurera la présentation.

« On a regardé ce qui se faisait sur le marché et MasterChef s’est imposé. Avec les Carnets de Julie et Cuisine ouverte, de Mory Sacko, nous étions déjà sur l’univers de la cuisine, mais on cherchait une émission en prime time qui portent nos valeurs. C’est du lien social, de la proximité, des produits de qualité », a affirmé Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions, au Parisien, selon 20Minutes. De nombreuses surprises et nouveautés sont également déjà prévues.