Enceinte, Nabilla raconte sa prise de poids La star partage les détails de son quotidien avec ses followers.

Capture d’écran Instagram

Par la rédaction Publié le 26/02/2022 à 14:24 Temps de lecture: 2 min

Pour le plus grand bonheur de ses abonnés, Nabilla continue à partager son quotidien sur les réseaux sociaux et ce même si elle est enceinte de son deuxième enfant.

Au début du mois de février star annonçait une heureuse nouvelle à ses followers, la famille s’agrandit. Déjà parents d’un petit garçon, Nabilla et son mari Thomas révélait la grossesse de la jeune femme sur une publication Instagram qui a ému les fans du couple.

Depuis, Nabilla continue de donner des nouvelles de sa grossesse, on pouvait lire sur son compte il y a une semaine que le bébé avait désormais la taille d’une papaye et que la star en était à la 24ème semaine. Il y a quatre jours elle révélait que « porter la vie ce n’est pas facile tous les jours mais ça reste la plus belle expérience du monde ».

Pas facile tous les jours ça c’est sûr, transparente avec les gens qui la suivent, Nabilla a dévoilé à ses fans combien de kilos elle avait pris depuis le début de sa grossesse. Sur son compte Snapchat, la star a dévoilé avoir pris entre 13 et 14 kilos. Elle explique que « les trois derniers mois sont toujours les plus compliqués parce qu’on gonfle de partout. »

D’ici trois mois la jeune femme oubliera tout ça et accueillera un nouvel enfant dont on ne connaît pas encore le sexe.