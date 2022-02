Pandémie, attaque russe…: l’étonnante prédiction d’Édouard Philippe en 2018 (vidéo)

« Peut-être que dans cinq ans on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu’il y a un virus qu’on n’a pas vu venir ». C’est comme ça que débute la courte vidéo publiée par Pierre Barbin et Raphael Grably de BFMTV. On y découvre Édouard Philippe, ancien Premier ministre français, face caméra. Pendant 44 secondes il discute de ce qu’on pourra lui reprocher d’ici cinq à dix ans. La crise sanitaire et l’invasion par la Russie. Sauf que cette vidéo a été tournée il y a quatre ans…

« Tu peux prendre le pari là dessus », demande-t-il au journaliste face à lui. « Peut-être que dans cinq ans, quelqu’un viendra me dire ‘mais vous n’aviez pas vu que les Russes allaient envahir la Pologne ?’ » Le journaliste semble glousser à cette idée, tellement improbable… Et pourtant, le pays tente de conquérir l’Ukraine. Ce n’est qu’une erreur de kilomètres. « Je dis n’importe quoi… Mais tu peux prendre le pari que dans dix ans, il n’y aura pas un risque sérieux sur notre sécurité ? »