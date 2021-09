«C’était affreux»: la gorge nouée, Édouard Philippe évoque son pire souvenir comme Premier ministre

« Vous avez même du mal à en parler encore aujourd’hui », a souligné son interlocutrice, avant que l’ancien Premier ministre ne poursuive, de plus en plus ému : « Pardon. Mais je me souviens que, juste après la catastrophe, on est allé voir les pompiers qui avaient ramassé les corps. Et franchement, c’était des grands gaillards, des types solides, et ils en ont vu des choses en tant que pompiers. Eh bien je me souviens de leur regard à tous ». Les yeux humides, il a conclu : « C’est le destin qui vous écrase ».