Guerre en Ukraine: «On a laissé papa à Kiev» (Vidéo)

Mark est un petit garçon Ukrainien. Comme des milliers d’enfants, il a dû fuir sa maison pour rester en vie. Le petit garçon habitait Kiev, avec sa maman et son papa. Dans une vidéo, postée par RTL, on aperçoit Mark, les larmes aux yeux. « On a laissé papa à Kiev », déclare-t-il. Les hommes de 18 à 60 ans ont en effet reçu l’ordre de rester sur le territoire ukrainien. « Il va vendre des affaires pour avoir de l’argent, aider nos héros, notre armée et peut-être se battre . »

De nombreuses familles n’ont pas pu prendre leur voiture pour fuir la capitale ukrainienne. Ce fut le cas de Mark et de sa maman Olga. Une cinquantaine de kilomètres les séparent de la frontière polonaise où ils espèrent trouver refuge. C’est donc à pied que le petit garçon a parcouru les premiers kilomètres. « On a marché pendant 3 heures et on nous a pris en voiture. Je pensais qu’on allait marcher pendant deux ou trois jours, mais vous nous avez sauvés », reconnaît-il, ému.