Apparition remarquée d’Angèle au concert de Dua Lipa au Madison Square Garden (vidéo)

Surprise ! Angèle était à New York hier soir et elle a fait une apparition remarquée dans l’une des salles de concerts les plus connues du monde : le Madison Square Garden, révèle Het Laatste Nieuws. Alors que Dua Lipa était en plein concert, la chanteuse Belge est montée sur scène et l’a accompagnée pour interpréter « Fever », leur tube.

Dans la salle, les spectateurs étaient très surpris, s’attendant à n’avoir qu’un morceau de la chanson en live. Angèle a été intégrée dans la chorégraphie de Dua Lipa et portait une tenue blanche.