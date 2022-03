«The Voice Belgique»: un candidat quitte l’émission

Les derniers duels ont eu lieu hier soir dans l’émission de La Une. Et un candidat sérieux au titre s’en est allé.

Étonnant dans « The Voice Belgique ». Un candidat a décidé de quitter l’aventure. D’après la RTBF, ce serait pour des motifs personnels.

« Kaan tient à remercier les coachs et le public pour le soutien immense dont il a bénéficié », communique la chaîne publique. « Au long de son parcours le candidat a pu démontrer son talent et partager des moments d’émotion avec le public. Le candidat quitte l’aventure après l’émission diffusée ce mardi à 20h. La production et la RTBF ne feront aucun commentaire sur cette décision. »