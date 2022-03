Un bébé chèvre perdu au milieu de la circulation en France

Aux alentours de 8h30 du matin, un chevreau a été aperçu en balade dans la ville du Mans. Il se trouvait du côté de la place des Jacobins et semblait se diriger vers la place de l’Éperon.

Quelques minutes plus tard, vers 9 h, il a été aperçu au croisement des boulevards Robert Jarry et Demorieux. « Des gens essayaient de l’attraper. Une personne a tenté de lui barrer la route avec sa trottinette », confie un témoin de la scène plutôt particulière en plein milieu d’un paysage urbain. Contacté vers 9h30, le service proximité de la Ville du Mans indique que « la police municipale est partie avec le propriétaire de la chèvre pour la récupérer ».

Bonne nouvelle, le petit animal, qui s’était enfui de chez un particulier, a pu être récupéré sain et sauf par son propriétaire et retrouver sa maison en toute tranquillité après cette aventure qu’il a dû trouver impressionnante et très différente de son cadre habituel.