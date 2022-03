Le CV original d’une étudiante pour convaincre Léna Situations de l’embaucher

Margot Clavel, étudiante en commerce à l’ESSEC Business School s’est donnée les moyens pour réaliser un CV ultra-personnalisé à l’intention de Léna Situations, Youtubeuse. La jeune femme s’est inspirée du livre « Toujours plus », publié par la Youtubeuse et influenceuse, Léna Situations. Le résultat est bluffant, la couverture et les couleurs, mais aussi les illustrations de ses compétences, de son expérience et de ses motivations sont clairement définies et ciblées. La jeune femme a passé 10 jours sur la conception de ce CV pour le moins original et efficace. Cette dernière reprend les codes du livre publié par Léna Situations et y ajoute les caractéristiques d’un magazine comme un test : « Es-tu fait.e pour travailler au sein de la Team Situations ? »

Margot Clavel souhaite intégrer la « team Situation », pour travailler aux côtés de Léna Situations. « Ça m’a toujours intéressé d’utiliser ma créativité pour faire des choses différentes et je savais que je voulais tenter un CV pour Léna Situations. Pour moi, elle représente la personne qui a réussi dans l’influence tout en étant très créative » explique l’étudiante au HuffingtonPost.