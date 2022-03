Deux participantes au dernier clip de Stromae dénoncent les conditions de tournage

Pour le tournage, les équipes de Stromae avait casté des centaines de personnes à Bruxelles notamment, afin de sélectionner des danseurs et des figurants pour participer au clip. Mais il semblerait que les conditions de travail lors de l’enregistrement de « Fils de joie » au Cinquantenaire n’ont pas été optimales. C’est en tout cas ce que dénoncent une danseuse et une figurante du clip auprès de la RTBF.

La danseuse qui s’est exprimée auprès de nos confrères a des mots plus durs. Pour elle, qui a quitté le tournage après deux jours (elle devait rester cinq jours normalement), la société de production qui gérait le tout, Abyssal, n’était pas du tout professionnelle avec les participants. « On connaissait les jours de tournage, mais pas les jours de répétition. Donc pour quelqu’un qui travaille [...] c’était très incertain de savoir comment s’organiser pour cette semaine », déplore la jeune femme.

Mais le problème le plus important selon elle, c’était la rémunération accordée aux danseurs : « Au départ, il s’agissait d’un projet rémunéré et quand on a appris qu’il s’agissait de 150 euros pour les cinq jours, on était déjà un peu engagé dans le projet ». « Pour moi, une rémunération, c’est un contrat de travail, ce n’est pas un défraiement », ajoute-t-elle, dénonçant aussi au passage le « mépris de la part de l’organisation et des chorégraphes », ainsi que « le planning reçu la nuit ou en dernière minute ».