La millionnaire recherchée par la Loterie Nationale enfin retrouvée

Cela faisait près d’un mois que la Loterie Nationale était à la recherche de la huitième personne gagnante de l’action « Shower of Milionaires » organisée le 21 janvier dernier.

D’après la DH, une femme originaire du Brabant wallon s’est présentée dans les locaux de la Loterie Nationale. « Il s’agit d’une habitante de la province du Brabant wallon qui est désormais plus riche d’un million d’euros » indique la Loterie. « Notre huitième gagnant est une femme âgée de 35 à 44 ans originaire de la province du Brabant wallon. Elle s’est présentée plus tôt dans la semaine à Bruxelles avec le ticket de jeu gagnant comportant le bon code My Bonus. »

La participante avait misé 2,50 euros, soit le montant minimum proposé, dans un tabac-journaux de Louvain-La-Neuve. Contrairement aux tirages classiques, pour cette action-ci il ne fallait pas trouver la combinaison de chiffres gagnante mais avoir un des codes du My Bonus repris sur le ticket. C’est ce qui a perturbée la gagnante qui avait bien vérifié ses numéros. C’est à la publication du code que la femme originaire du Brabant wallon s’est rendu compte de la chance qu’elle avait avant de se manifester.