Madonna méconnaissable à la sortie d’un restaurant londonien, ses fans choqués

Si sur les photos qu’elle publie sur le célèbre réseau social la star apparaît toujours le visage aminci, les pommettes saillantes, la réalité semble toute autre. Sur les clichés on voit la chanteuse avec le visage gonflé et ça n’a pas échappé au regard intransigeant de ses fans qui expriment leur choc.

En dessous des clichés postés sur Instagram par le média anglais, on peut lire les remarques des fans qui regrettent l’usage abusif des filtres et des retouches photos. Ils ne manquent pas non plus d’analyser d’autres parties du corps de la star comme les mains ou le décolleté qui ne trahissent pas son âge : « Ses mains montrent son véritable âge » ont commenté plusieurs d'entre eux, tandis que certains s'interrogent sur ce qu'elle a bien pu faire à son visage, lui reprochant de ne pas accepter son âge et soupçonnant de la chirurgie esthétique.

D’autres encore disent que « ce n’est même plus la Madonna qu’elle voudrait être ou que l’on a connue », « ce n’est pas la Madonna que nous avons l’habitude de voir… »

Depuis de nombreuses années, Madonna fait l'objet de spéculations sur les possibles opérations de chirurgie esthétique qu'elle aurait subies. Implants fessiers, mâchoire remodelée, augmentation des lèvres, injections de botox, lifting du visage : la liste est longue dans les modifications que la star est soupçonnée d’avoir fait à son corps. Cependant, Madonna tient à rester très vague sur le sujet : elle n'a jamais confirmé, ni dénié être passée sous le bistouri, continuant ainsi d'alimenter les rumeurs. Il est vrai que la chanteuse a toujours aimé laisser un voile de mystère sur son âge et sa vie personnelle. C’est certainement ce qui fait d’elle une star encore adulée par des millions de fans.