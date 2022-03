Présidentielle française: deux candidats voudraient Thomas Pesquet dans leur gouvernement

À un mois du premier tour de l’élection présidentielle française, les douze candidats sont sur tous les fronts. Et ils pensent déjà au gouvernement qu’ils formeraient, dans le cas où ils seraient élus président de la République.

D’ailleurs, deux candidats souhaiteraient intégrer à leur gouvernement une personnalité bien connue et appréciée des Français : Thomas Pesquet. En effet, l’écolo Yannick Jadot a confié samedi à France 2 qu’il voyait en l’astronaute « un grand ministre de la Recherche et de la mobilisation de toutes les énergies pour soigner la planète bleue ». « J’aimerais bien que Thomas Pesquet rejoigne un gouvernement écologiste et […] qu’il mobilise la recherche, les entreprises, tous les acteurs de la société qui ont envie de protéger notre petite planète bleue, qui en a tellement besoin », a explicité Yannick Jadot.