Stromae revient sur les conditions de tournage de son clip «Fils de joie» (vidéo)

Le 7 mars dernier, Stromae a dévoilé son dernier clip, celui de « Fils de joie », titre qui fait partie de son album « Multitude ». Une vidéo tournée en janvier dernier au Cinquantenaire à Bruxelles, avec un fameux budget. Auprès de Konbini, notre compatriote est revenu sur cette « grosse, grosse production » comme il la décrit.

« C’est ma femme qui est venue avec l’idée de faire cet hommage national à cette prostituée disparue », explique d’abord le Maestro, dont les équipes ont fait appel à plusieurs chorégraphes et à 500 figurants. Le choix du Cinquantenaire n’a pas été évident, car initialement, Stromae et son entourage avaient pensé à des lieux plus exotiques : « Au début, on se disait qu’on allait peut-être aller en Afrique du Sud ou au Mexique ». Mais cela s’avérait trop compliqué, dont ils ont opté pour Bruxelles, avec une postproduction intense. « On a tout changé en After Effect. On ne sait même plus où on est car on a même modifié l’architecture de cette espèce d’arche », explique le Belge dans la vidéo de Konbini, avant de lâcher sans détours : « C’est le clip qui a été le plus cher de toute ma carrière. Je n’ai jamais fait ça ».