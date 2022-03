Un tueur en série suspecté à New York, la police promet une récompense Trois sans-abri ont été retrouvés morts par coups de feu, la police suspecte un tueur en série.

Un appel à témoin a été lancé à New York après que deux sans-abri ont été tués par balle samedi matin. Le maire de la ville, Eric Adams dénonce un crime « affreux ». La police a commencé son enquête. Le suspect aurait tiré sur un homme de 38 ans samedi matin dans le Lower Manhattan. Plus tard dans la journée, vers 17 heures dans le même quartier, la police a découvert le corps d’un homme sans vie, blessé par balle lui aussi, à la tête et au coup.

Les premiers éléments de l’investigation semblent montrer que l’homme a été tué tôt dans la journée, vers 6 heures du matin, peu de temps après la première attaque. La scène a été filmée par des caméras de surveillance. Le maire a réagi en déclarant : « Deux personnes se sont fait tirer dessus parce qu’elles dormaient dans la rue. Elles ne commettaient pas un crime, elles dormaient dans la rue » et a ajouté : « Ces actes sont clairs et ils sont affreux ». Le décompte macabre ne s’arrête pas là puisqu’il semblerait selon plusieurs sources dont NBC New York, qu’un troisième sans-abri a été retrouvé mort lui aussi, dimanche vers 19 heures.

Double discours du maire

Une première réponse du maire a été d’appeler les dizaines de milliers de sans-abri de la ville à trouver un refuge dans les centres d’hébergement d’urgence de la ville. Nouvellement arrivé aux fonctions de maire en janvier dernier, Eric Adams avait pourtant annoncé un plan pour déloger les sans-abri s’installant dans le réseau de métro. Une proposition réitérés lorsqu’un sans-abri avec des troubles psychiques avait poussé une femme sur les rails de métro. La Coalition pour les sans-abri avait dénoncé ces positions et en expliquant justement que « les gens s’installent dans le métro parce qu’ils n’ont pas de meilleure place où aller ». La Coalition a ajouté suite aux attaques de ce week-end : « En dépit des gros titres, les sans-abri de New York ont bien plus de chance d’être victimes de crimes que leurs auteurs ».

La police a diffusé des photos du suspect prises par les caméras de surveillance. Enfin les services de l’ordre de Washington annoncent une prime de 25.000 dollars à toute personne qui aurait des informations sur le tueur.