La Tour Eiffel va gagner quelques mètres Mardi 15 mars, la Tour Eiffel pourra se targuer d’avoir gagné plusieurs mètres passant de 312 mètres à l’origine à 330 mètres de haut prochainement.

Publié le 14/03/2022

On la pense figée dans le temps et pourtant la Tour Eiffel construite en 1887, va gagner quelques mètres dès mardi 15 mars. En effet, le monument emblématique de la capitale française va gagner six mètres après l’installation d’une nouvelle antenne radio. Actuellement haute de 324 mètres, la Tour Eiffel a déjà été rallongée à plusieurs reprises notamment suite à d’autres installations d’antennes et d’émetteurs, dont en 2005 lorsque l’accès à la TNT a été réalisé. Au total, en un peu plus d’un siècle, la Tour aura gagné près de 20 mètres.

La nouvelle antenne radio sera héliportée, elle jouera le rôle de nouveau récepteur compatible avec le réseau DAB+. Le CSA expliquait que ce réseau permet la « modulation et la transmission numérique de la radio ».

La Tour Eiffel peut aussi connaître quelques changements de taille à cause des variations thermiques. Construite en fer puddlé, le métal à tendance a se dilater l’été faisant prendre au bâtiment quelques centimètres. À l’inverse, la « Dame de fer » rapetisse l’hiver quand ses matériaux se contractent. Il est d’ailleurs possible d’observer que la Tour Eiffel penche légèrement à l’opposé du Soleil à cause de cette dilatation thermique.