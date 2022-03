Brigitte Bardot demande des «réactions viriles» de la part de l’Europe face à la guerre en Ukraine: «J’ai honte»

Dans une lettre, l’actrice française qui défend les causes pour les droits des animaux à fait entendre sa position face au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

« C’est indécent, j’ai honte ! » écrit Brigitte Bardot dans une lettre ouverte. Elle dénonce sur les réseaux sociaux le manque de réactivité et d’action de la part de l’Europe face à ces « situations dramatiques ». Pour elle, les responsables européens restent trop distants et elle ajoute dans sa lettre : « C’est indécent et j’ai honte ! Jamais les « bla-bla » n’ont secouru, ni amélioré des situations aussi dramatiques ».

Elle fait aussi part de son mal-être face à la situation : « J’ai mal au cœur, mal à tous mes cœurs en voyant jour après jour l’anéantissement programmé d’une Nation et de sa population sans qu’aucun pays au monde ne leur apporte l’aide urgente, les secours qu’ils attendent courageusement, lutte du pot de terre contre le pot de fer russe. J’ai l’impression de voir une série TV où chaque jour on attend la suite des événements dramatiques où l’on tire les civils comme des lapins, où les morts et les blessés s’accumulent, où le désespoir et la détresse submergent ces images d’épouvante ».