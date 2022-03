La petite Américaine baptisée «Little Miss Nobody» identifiée 62 ans après sa mort

« Little Miss Nobody », une fillette retrouvée morte en 1960, a pu être identifiée.

Voilà une affaire que la science vient de résoudre (en partie) après des années de mystère : celle de « Little Miss Nobody ». C’est une fillette, retrouvée sans vie le 31 juillet 1960 aux États-Unis, dans un cours d’eau en Arizona, et dont le corps n’a jamais pu être identifié. Calciné, il n’était pas reconnaissable et les enquêteurs de l’époque n’ont pas réussi à mettre un nom dessus.

Mais 62 ans plus tard, des scientifiques ont pu le faire, rapporte ABC News. Grâce à des prélèvements ADN sur le corps de la fillette, exhumé en 2018, un laboratoire médico-légal privé a identifié un parent proche de la petite victime et ainsi retrouver son nom.