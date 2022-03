Les audiences de «Koh-Lanta» en chute libre La nouvelle saison de « Koh-Lanta » ne séduit pas autant qu’avant.

TF1

Par la rédaction Publié le 17/03/2022 à 17:06 Temps de lecture: 2 min

« Koh-Lanta<UN>: le totem maudit » n’a pas l’air de prendre auprès des téléspectateurs. Si TF1 reste leader ces dernières semaines dans les audiences du mardi soir en prime time, le nombre de personnes qui regardent le jeu d’aventure, lui, diminue d’épisode en épisode. Diffusée depuis le 23 février, l’émission présentée par Denis Brogniart a signé son plus faible démarrage historique, avant de passer sous la barre des quatre millions de téléspectateurs en moyenne (3,97 millions) dès la diffusion du deuxième épisode. Le 8 mars, l’épisode nº3 a été suivi par 3,7 millions de personnes en moyenne, et une semaine plus tard, les téléspectateurs au rendez-vous mardi soir n’étaient « plus que » 3,55 millions. En guise de comparaison, la dernière saison – marquée par les affaires de tricherie – a attiré en moyenne 4,33 millions de téléspectateurs chaque semaine.

Pourquoi les audiences baissent-elles ? Une baisse qui n’a pas d’explication précise et vérifiée, mais qui peut s’expliquer par différents facteurs. Tout d’abord, avant même que « Koh-Lanta : le totem maudit » débute sur TF1, les fans du jeu se plaignaient du retour rapide de l’émission, dont la dernière finale a été diffusée le 14 décembre. L’édition actuellement en diffusion est la quatrième saison diffusée en un peu plus de un an et demi. De plus, TF1 a décidé de conserver le mardi comme jour de diffusion, ce qui posait déjà problème à de nombreux téléspectateurs suivant « Koh-Lanta : la Légende ». Ensuite, les confinements liés au Covid et les restrictions sanitaires empêchaient depuis deux ans les gens de sortir comme ils le voulaient, se rendre au cinéma ou au théâtre ou de se retrouver dans les bars. Des activités qui ont repris ces dernières semaines, et éloignent donc les gens de leur poste de télévision.