On sait enfin si Daniel Radcliffe reprendra son rôle de Harry Potter

Le jeune homme s’est confié au New York Times quant à la possibilité de reprendre son rôle dans la potentielle suite de « Harry Potter ». Et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’y a pas d’hésitation.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la saga « Harry Potter ». Alors que l’épisode-réunion diffusé en début d’année sur Tipik a rassemblé des milliers de fans, chacun en vient à se demander s’il est possible que « Harry Potter et l’Enfant Maudit » soit produit avec les acteurs originaux. Chris Colombus, l’un des réalisateurs avait confié au journal Variety qu’il rêverait de diriger une dernière fois l’entièreté du casting.

Et l’idée a fait son bout de chemin. Tant dans la tête du casting que dans celles des fans. Malheureusement, il semblerait que Daniel Radcliffe, l’interprète du petit sorcier préféré des Belges n’ait pas très envie de reprendre part à l’histoire. « Ce n’est pas la réponse que tout le monde voudra entendre », a-t-il déclaré au New York Times. « J’arrive à un point où j’ai l’impression d’être sorti de « Harry Potter » et je suis vraiment content d’être là où je suis maintenant, et y retourner serait un changement radical dans ma vie. Je ne dirai jamais « jamais » mais ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse vraiment en ce moment. »