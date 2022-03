Cette décision prise par le prince Harry pour éviter que Meghan Markle le quitte

Tout de suite, la vie de Meghan Markle a été fouillée, les tabloïds mettant en avant que la nouvelle compagne du prince Harry avait un profil différent des autres femmes de la famille royale britannique, puisqu’elle était notamment une personnalité connue du petit écran et avait déjà été mariée (et divorcée).

Assistant à cet intérêt déchaîné autour de sa petite amie, le prince Harry s’est mis à paniquer. Et à juste titre, car deux ans plus tôt, en 2014, sa petite amie de l’époque (Cressida Bonas) l’a largué après s’être rendue compte de l’intérêt médiatique immense autour de la famille royale et des obligations qu’implique une relation avec un membre de la royauté.

Harry sort des règles pour protéger Meghan

D’après The Times, le prince Harry a donc directement eu peur que Meghan Markle le quitte. Les jours qui ont la révélation de leur histoire dans la presse, le frère de William a donc décidé de prendre des mesures particulières pour protéger son couple. C’est pourquoi le 8 novembre 2016, l’attaché de presse de Harry à l’époque, Jason Knauf, a publié une déclaration du prince affirmant que Meghan Markle était bien sa compagne, mais dénonçant le comportement des paparazzis et tabloïds. Il affirmait dans un communiqué que l’actrice avait fait face « à une vague d’abus et de harcèlement » et a dénoncé « le sexisme et le racisme flagrants des trolls des médias sociaux et des commentaires des articles sur Internet ».

Une démarche personnelle, et controversée car elle allait à l’encontre des communications habituelles de la famille royale britannique. Mais The Times explique aujourd’hui que le prince Harry s’est détaché des règles classiques pour justement parler à la place du palais royal et prouver un soutien de la famille à Meghan Markle. « Il était très inquiet de cette couverture médiatique. Il avait vraiment l’impression que si rien n’était fait pour la soutenir, elle se dirait : ‘Je ne suis pas sûre que c’est ce pour quoi j’ai signé’ », relate le média britannique.

La lumière est donc faite sur les motivations du prince Harry à l’époque, lorsqu’il a sorti cette communication peu habituelle.