Vianny victime d’un vol dans sa voiture alors que son bébé s’y trouve (vidéo)

Le chanteur Vianney a été le témoin d’une mésaventure ce dimanche 20 mars à Paris. Alors qu’il discutait avec des amis à quelques mètres de sa voiture garée sur le trottoir et que son fils dormait à l’arrière dans son siège bébé, un homme s’y est introduit dans le but de voler ses objets personnels. Exténué, Vianney raconte les faits dans une vidéo postée sur son Instagram ce lundi 21 mars.

« J’étais en voiture et je me suis garé dans Paris, il y avait des amis à 10 mètres de là. J’ai garé la voiture que j’ai laissée ouverte. Pour tout vous dire, il y a mon petit bébé qui est en train de dormir, donc je le laisse dormir. Je vais discuter quelques minutes et je reviens à la voiture. Il y avait un homme qui était collé à la voiture quand je suis revenu. Il était un peu étrange, pas très propre sur lui… Je lui demande si tout va bien. Il ne me répond pas trop. Je me dis qu’il doit être gêné ou timide, j’en sais rien ».