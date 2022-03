Les amis de la maîtresse de Poutine veulent qu’elle lui demande d’arrêter la guerre en Ukraine

Ce lundi 21 mars 2022, une source révèle au tabloïd américain Page Six revèle que les amis d’Alina Kabaeva, l’amante de Vladimir Poutine, la supplient de se rendre à Moscou afin de persuader le président russe de mettre fin à la guerre avec l’Ukraine. Selon elle, « il ne semble écouter personne, mais peut-être pourrait-il l’écouter ». Elle ajoute même : « Poutine est entouré par plusieurs cercles d’agents de sécurité. Alina dit qu'elle ne sait pas si elle pourrait arriver jusqu’à lui – et même si elle y arrive – elle ne sait pas s’il lui sera possible de ressortir du pays pour retrouver ses enfants. »

Page Six a rapporté en exclusivité plus tôt ce mois-ci que le président russe aurait caché sa maitresse et leurs enfants en Suisse dans un luxueux chalet privé appartenant à un loyaliste de Poutine. Les enfants seraient nés en Suisse et auraient tous des passeports suisses, selon une source. Kabaeva, aurait même des passeports sous un certain nombre de noms et de nationalités différentes.