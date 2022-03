La vidéo virale de Kate Middleton, snobée par une ancienne Miss Monde (vidéo)

Après le Belize, Kate Middleton et le prince William sont arrivés en Jamaïque. Et une scène captée lors de la cérémonie d’accueil du couple à Kingston amuse beaucoup les internautes.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont dans un premier temps été accueillis par des manifestants anticolonialisme qui réclamaient des excuses à la famille royale pour son rôle dans le commerce d’esclaves sur l’île jamaïcaine.

Le prince William et sa femme Kate Middleton sont en pleine tournée officielle dans les Caraïbes, à l’occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Et après avoir passé quelques jours au Belize, les parents de George, Charlotte et Louis ont atterri en Jamaïque mardi.

Cependant, les autorités de l’île avaient prévu une cérémonie d’accueil pour Kate et William, qui s’est déroulée à l’aéroport international Norman Manley de Kingston. Placée entre la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères et du commerce extérieur Kamina Johnson-Smith, et l’ancienne Miss monde devenue politicienne membre du People’s National Party, Lisa Hanna, Kate Middleton a semble-t-il vécu un moment gênant.

Petit malaise

La scène n’a duré que quelques secondes, mais plusieurs internautes ont isolé les images. Et depuis, la vidéo est devenue virale. On y voit donc la femme du prince William, à un moment de la cérémonie, se tourner en rigolant vers Lisa Hanna – dont le parti souhaite que la Jamaïque soit « libérée de la monarchie » –, cherchant à capter son regard. Mais la politicienne jamaïcaine la regarde à peine, levant le menton puis de tournant complètement à l’opposé de Kate Middleton, dont le sourire disparaît.

Si on s’en tient à cette unique séquence, on pourrait croire que Lisa Hanna n’a pas daigné adresser la parole à la duchesse. Mais lorsqu’on s’attarde sur les clichés de la cérémonie d’accueil, on peut voir les deux femmes discuter gaiement à d’autres moments.