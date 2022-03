L’avion de Miley Cyrus frappé par la foudre en plein vol (vidéo)

« Notre avion s’est retrouvé au cœur d’une tempête totalement imprévue et a été frappé par la foudre. Mon équipe, mon groupe et ma famille qui voyageaient tous avec moi, nous sommes sains et saufs, et nous avons pu réaliser un atterrissage d’urgence. Malheureusement nous ne pouvons pas nous rendre au Paraguay », a témoigné la star, forcée de renoncer au concert qu’elle devait donner dans le pays sud-américain.