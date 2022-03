Après Benjamin Maréchal, un chroniqueur emblématique quitte « On n'est pas des pigeons »

Alors que Benjamin Maréchal a présenté sa dernière émission la semaine dernière, l’équipe de l’émission s’apprête à dire au revoir à Xavier Guillitte. Producteur et chroniqueur dans l’émission, désormais présentée par Fanny Jandrain et Thibaut Roland, Xavier Guillite était déjà présent aux prémices du magazine quotidien, en 2011.

Ce sont nos collègues de la DH qui l’annoncent. Une personnalité emblématique de l’équipe de l’émission « On n’est pas des pigeons » va faire ses adieux au plateau à la fin de la saison. Encore un changement auquel les fidèles spectateurs du magazine de consommation vont devoir s’habituer.

Il a confié à la DH : « Après onze ans à la production d’On n’est pas des pigeons, je pense avoir fait le tour de l’émission », rajoutant qu’il veut se concentrer sur des projets à plus longs termes et qu’il rejoint notamment la production de Viva For Life. Ce serait Damien Detry, déjà producteur à la RTBF, qui reprendrait les commandes de l’émission au départ de son collègue.