Heureuse nouvelle au zoo d’Anvers, un okapi est né

À l'approche de l'accouchement, les soigneurs ont surveillé à tour de rôle les images de la webcam installée dans l'étable d'accouchement. Le poulain est né au petit matin et c'est la soigneuse Isabelle qui en a eu la primeur : « Après quelques premières tentatives maladroites, le petit okapi s'est assez vite redressé sur ses petites pattes rayées et a commencé à explorer l'étable avec énergie. » Les soigneurs ont baptisé le bébé okapi Xandor qui signifie « protecteur du peuple ». À l'instar de tous les autres animaux qui naissent cette année au zoo d'Anvers, le petit a reçu un nom commençant par la lettre X.

Chaque naissance d'okapi est une nouvelle extraordinaire ! Dans la nature, ces animaux voient leur survie menacée. Le zoo d'Anvers veille au bien-être et à la pérennité de ces animaux particuliers en danger et il est mondialement connu comme l’expert des okapis et l'entremetteur pour la formation de nouveaux couples. Cinq okapis résident actuellement dans le zoo : la maman Lindi et le nouveau-né Xandor, le papa Semuliki, la femelle Zaïre, qui est probablement aussi enceinte, et le jeune mâle Ubundu. Cette naissance est une nouvelle réjouissante pour cette espèce menacée.