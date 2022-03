Christian Clavier, Bruxellois depuis quatre ans: «C’est très cool de vivre ici»

L’acteur français a élu domicile à Saint-Gilles, et il ne le regrette vraiment pas.

« Je suis très bien, c’est très gai », a lancé Christian Clavier, expliquant à nos confrères qu’il était séduit par la place donnée au cinéma dans notre pays, et par la « cool attitude » des Belges.

Peut-être avez-vous déjà eu l’impression de croiser Christian Clavier dans les rues de Bruxelles ? Eh bien il est tout à fait possible qu’il s’agisse réellement de lui ! En effet, l’acteur s’est installé du côté de Saint-Gilles il y a maintenant quatre ans. Un choix qu’il ne regrette pas du tout, comme il l’a confié à la Dernière Heure ce samedi.

Il a en effet rencontré chez nous « des techniciens, des acteurs/actrices et scénaristes formidables » dans le domaine cinématographique. « Vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a quelque chose de fort dans un pays qui n’avait pas forcément une tradition du cinéma aussi forte que ce qu’il y a toujours eu en France. Et cela prend de l’ampleur », a expliqué l’acteur, actuellement en pleine promo du film « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? ».

« C’est très cool de vivre ici. Les Belges sont très sympathiques », a-t-il enchaîné. Et d’ajouter sur le ton de l’humour, en comparant avec la tension qui règne à Paris : « Si on fait des généralités, il y a des gros cons aussi mais je veux dire que, dans l’ensemble, les gens sont plus cool » à Bruxelles.