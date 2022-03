«The Voice»: les équipes au complet, les règles ont dû être modifiées

Hier soir était la dernière soirée des auditions à l’aveugle pour « The Voice » en France et visiblement, les coachs ont été gourmands.

Le producteur artistique de l’émission Pascal Guix, confie à 20 Minutes avoir cédé cherché des solutions : « C’est la première fois que ça nous arrive d’attaquer le dernier jour de tournage avec seulement deux places à distribuer. En tant que producteur artistique, je ne vais pas leur dire : « Vous vous retournez deux fois et puis c’est tout. » On leur a dit : « Allez-y et on trouvera des solutions » ».

Cette année, les auditions ont été particulièrement intéressantes pour les coachs de « The Voice ». Avant même la fin des sélections, trois des quatre coachs avaient déjà atteint la limite de 14 candidats par équipe. Seul Marc Lavoine avait encore un peu de marge avant le septième épisode des auditions. Quelques aménagements ont donc dû avoir lieu pour permettre aux autres coachs de pouvoir encore prendre des candidats.

Un casting riche

Au début de l’épisode d’hier, Amel Bent et Vianney avaient tous deux assuré vouloir continuer à piocher parmi les candidats : « Quitte à avoir vingt talents dans mon équipe, je me retournerai jusqu’au bout » avait d’ailleurs déclaré le chanteur. Pascal Guix explique que cette année, le casting s’est révélé extrêmement riche : « Nous avons été victimes du casting, qui est globalement meilleur que les saisons passées. Les coachs avaient du mal à ne pas se retourner et à devoir essayer de justifier pourquoi. Florent Pagny s’est toujours dit « Si ça chante bien, j’y vais » ».

Avec ces nouveaux talents, la production a donc dû transformer ses règles. « Ce n’est pas simple pour nous en production parce que ça fait des gens en plus, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, mais je préfère avoir des coachs heureux et des talents dont les prestations sont saluées, que l’inverse. Ce serait aberrant de leur dire de ne pas se retourner » assure le producteur à 20 Minutes.

Les auditions à l’aveugle ont été tournées en cinq jours au mois de décembre, de quoi finalement faire sept épisodes d’auditions. Une autre raison pour finalement permettre aux coachs de prendre plus de candidats dans leur équipe est celle de l’équité. « J’ai besoin que les coachs puissent être constamment stimulés, émoustillés par des talents et des voix qui viennent tenter leur chance. Que ce soit le premier ou le dernier jour, il faut de la place pour tout le monde ». En effet, il aurait été injuste pour les candidats de voir leur chance réduite alors que le talent est bien présent mais qu’ils arrivent en fin de tournage.

Les équipes au complet

Désormais les équipes sont faites et au complet. Marc Lavoine compte 17 candidats : Clément, Maestrina, Ophée, Madeline, Caroline, Jérôme Cioni, Basil, Axel, Jessie, Fabien Cicoletta, Apie, Jules Teinturier, Velours, Stephen Di Tordo, Jérôme Toussaint, Jean Toussaint et Yannick. Florent Pagny va coacher 15 candidats : Vael, Kévin Yven, Élise Allasia, June Milo, Émilie, Morgane, Jade, Maggy, Thomas, Ambre, Marina Battista, Sonia, Lou Dassi, Nour et Natalie.

De son côté Vianney en a 14 : Louis, Nyr, Illa, Pauline, Gautier, Léna Maire, Paloma Pradal, Mister Mat, Henry, Charles Kaylan, Maseko, Axel, Louise et Gaben.

Amel Bent en a elle 18 : Lisa, Chérine, Duchelle, Doryan Ben, Lleeroy, Nicolas, Jérôme Sebag, Luigiano, Mary Milton, Raph, Léa, Vike, Olly Corpe, Nabila, David Lempell, Matteo et Ambriel.