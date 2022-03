Malia Obama sera la scénariste de la nouvelle série de Donald Glover

L’acteur déclare : « C’est quelqu’un d’incroyablement talentueux. Elle est extrêmement concentrée. Elle travaille extrêmement dur » et ajoute : « Son écriture est superbe. Je sens qu’il va lui arriver de bonnes choses très vite ». La série s’attachera à suivre l’évolution d’une chanteuse dont le parcours sera inspiré de celui de Beyoncé.

L’acteur, rappeur, humoriste mais aussi réalisateur et producteur vient d’annoncer sa collaboration avec Malia Obama, la fille de Barack Obama. Ensemble ils travailleront sur l’écriture et la réalisation d’une série diffusée sur Prime Video a annoncé l’acteur dans une interview pour Vanity Fair. La fille de l’ancien président américain vient donc d’être engagée pour écrire la nouvelle série « Hive ».

Déjà des premiers pas à Hollywood

Pour Malia Obama, c’est un rêve. Diplômé de Harvard l’an dernier, elle avait fait part de son rêve de travailler à Hollywood. Elle y a d’ailleurs réalisé plusieurs stages. Le premier en 2015 sur la série « Girls » de Lena Dunham et un second à la Weinstein Company en 2017. Malia ne sera pas la première de la famille Obama à participer à la réalisation d’un film ou d’une série. Barack et Michelle Obama ont produit en 2019 un film documentaire « American Factory » sur Netflix.