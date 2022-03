Une carte Pokémon vendue à 420 000 dollars à des enchères

Selon Jess Craig le directeur commercial de PWCC et rapporté par CNN, la carte est unique car « la demande continue de l’emporter sur l’offre ». En effet, elle possède un classement parfait intitulé PSA 10 Gem Mint. Parmi les 3 000 exemplaires, seuls 121 ont reçu cette désignation.

Un fan de Pokémon voulant tous les capturer, vient de payer 420 000 dollars une carte Charizard aux enchères de la PWCC March Premier Auction. La carte de 1999 est considérée comme rare et « la vente établit le record de tous les temps pour une carte Charizard de base », a déclaré la maison de vente aux enchères dans un communiqué.

Pour rappel, le jeu de cartes Pokémon, attire des collectionneurs du monde entier, dont beaucoup paient le gros prix pour des cartes rares. « Pokémon est la première marque médiatique au monde et Charizard est le GOAT de cette marque. Craig explique que « c’est un atout que les collectionneurs Pokémon et non-Pokémon connaissent et veulent posséder ».