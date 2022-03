Un chef étoilé travaille sur une paëlla pour des touristes de l’ISS

Pour le premier voyage spatial privé, José Andrés a préparé plusieurs plats dont une paëlla à base de poulet et de champignons. Mais plus qu’une paëlla, le chef a dû trouver une façon de reproduire l’un de ses plats phare tout en respectant les conditions de stockage et de transport de la nourriture, c’est-à-dire dans des poches souples. José Andrés propose aussi un second plat, un Secreto de Cerdo. Les touristes trouveront du porc ibérique avec des tomates, des oignons et des poivrons.

Dans une vidéo publiée sur Youtube, le chef annonce avoir voulu rendre hommage à cette cuisine traditionnelle : « J’ai voulu rendre hommage à la paëlla traditionnelle et familiale qui se mange autour d’une longue table, dans le partage (…), le fait que ce plat soit dégusté pour la première fois dans l’espace par des astronautes de pays différents me rend très fier ». Il ajoute aussi : « Toute mon équipe de recherche et développement a travaillé sur ce projet, supervisée par la cheffe Charisse Dikens ».

Les principales consignes posées par la Nasa sont de bien respecter les calories apportées par les repas, explique la cheffe Charisse Dikens : « C’était un vrai défi. La NASA a des règles très strictes sur la nourriture envoyée dans l’espace. L’organisation pense surtout à la nutrition et aux calories que contiennent les ingrédients (…), nous devions donc respecter ces consignes tout en conservant l’âme du plat (…). Nous avons notamment dû concevoir un plat cuisiné sous très haute pression, tout en respectant la stérilisation commerciale ».

Un chef présent sur tous les fronts

José Andrés est un chef étoilé engagé dans l’alimentation de demain. Il a d’ailleurs lancé un think tank, ThinkFood, pour repenser l’alimentation et trouver des solutions pour le futur. Actuellement, il organise des distributions alimentaires aux frontières ukrainiennes avec l’aide de son association World Central Kitchen. Ensemble ils ont 1.000 points de distribution dans six pays avec plus de quatre millions de repas distribués.