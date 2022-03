« Top Chef » : Hélène Darroze goûte par erreur… de la cire d’abeille (vidéo)

Mais alors que les candidats expliquent leurs idées pour se démarquer, Hélène Darroze décide de goûter l’une des préparations en train de cuire dans une poêle. La cheffe trois étoiles commence alors à grimacer et semble en mauvaise posture. Pourtant, Lucie, Wilfried et Glenn Viel ne comprennent pas ce qu’il se passe, s’inquiétant pour la jurée.

Après l’épreuve du « Qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Pairet ? » de ce lundi 28 mars, les candidats de « Top Chef » se sont une nouvelle fois retrouvés en duo mixte, mélangeant les brigades, pour s’affronter sur le thème du miel. Wilfried (équipe rouge) et Lucie (équipe orange) formaient l’un de ces duos. Pour les guider, leurs chefs respectifs, Hélène Darroze et Glenn Viel, sont venus aux nouvelles.

« Je ne comprends même pas en fait. Je vois la tête d'Hélène et je me dis : ‘Mais qu'est-ce qu'elle a mangé ?’ », indique Glenn Viel, rapporte RTL. Face à l’inquiétude de son entourage, la cheffe explique alors qu’elle a avalé… de la cire ! Il s’agissait en effet de cire d’abeille fondue, destinée à la décoration de l’assiette et donc pas du tout comestible. Si Hélène Darroze a passé un mauvais moment, la scène a en tout cas bien fait rire les candidats et le chef Viel.