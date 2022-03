Hakima Darhmouch revient comme intervieweuse pour The Merode

Hakima Darhmouch revient à son métier de prédilection : poser des questions. L’ancienne journaliste de RTL Info, qui est passée par les commandes de la thématique « Culture et Musique » de la RTBF a annoncé depuis quelques mois souhaiter se tourner vers l’entrepreneuriat et la consultance.

C’est dans cette dynamique que l’ancienne journaliste du JT va de nouveau mener des sessions d’interviews un vendredi sur deux à parti du 1er avril au The Merode, rapporte la DH. C’est bien Hakima Darhmouch qui est derrière le concept de ce nouveau rendez-vous dans ce club de business de Bruxelles. « C’est le public divers et varié du The Merode qui m’a donné envie de lancer ces conférences qui ont pour intitulé Rendez-vous en 2030, en référence au bicentenaire de la Belgique. De 8 h à 9 h du matin, un invité viendra répondre aux questions concernant l’avenir de notre pays sur une série de thématiques comme la politique, l’économie ou encore le climat. L’idée est de prendre de la hauteur et de pouvoir se projeter dans la Belgique de demain et d’après-demain. Le propos sera donc différent en fonction de l’invité de la conférence », explique Hakima Darhmouch à la DH.