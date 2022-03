Pierre Niney pousse un gros coup de gueule en partageant l’avis de Jim Carrey sur Will Smith

Après les événements des Oscars, il y a ceux qui défendent Will Smith et ceux qui se rangent au côté de Chris Rock. Pierre Niney a choisi le second. Tout comme Philippe Lellouche ou encore Jim Carey, il n’a pas accepté le comportement de Will Smith. Il a d’ailleurs relayé sur son compte Twitter, les propos que Jim Carrey a donnés dans la matinale de CBS plus tôt dans la journée et a même pointé du doigt ceux qui prennent la défense de Will Smith.

On peut ainsi lire sur le tweet de Pierre Niney :