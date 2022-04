Jim Carrey envisage de mettre fin à sa carrière: «J’en ai fait assez»

« Sonic 2 » sera-t-il le dernier film de Jim Carrey ? C’est en tout cas ce que l’acteur semble sous-entendre. En pleine promotion du film sur le célèbre hérisson bleu, Jim Carrey s’est laissé aller à la confidence. Dans une interview pour Access Hollywood, l’acteur a déclaré penser à la fin de sa carrière : « Je vais prendre ma retraite. Ouais, probablement. Je suis assez sérieux. Ça dépend. Si les anges apportent une sorte de script écrit à l’encre dorée qui me dit que ce sera vraiment important pour les gens, je pourrais continuer sur la route, mais je fais une pause ».

Jim Carrey a aussi ajouté : « J’aime vraiment ma vie tranquille, peindre, ma vie spirituelle. Je sens que j’en ai assez. J’en ai fait assez ». L’acteur a certainement une filmographie bien remplie, concentrée sur la comédie avec des films et des sagas comme « Dumb and Dumber » ou bien « Ace Ventura » mais surtout « The Mask », où ses expressions faciales ont construit le personnage. Tout en restant dans la comédie mais un peu plus sombre, « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » reste un grand classique de la carrière de l’acteur.