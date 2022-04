«Des ânes», «mal élevé et méchant»: la passe d’armes continue entre les acheteurs d’Affaire conclue

Le torchon brûle entre Pierre-Jean Chalençon et les autres acheteurs de l’émission. Alors que l’antiquaire ne fait plus partie de l’émission, les souvenirs sont encore vivaces et font surface.

En cause essentiellement, la vulgarité de l’antiquaire et son manque de tact. Ainsi Gérald Watelet déclarait à propos de l’ancien acheteur d’« Affaire conclue » : « Chalençon est quelqu’un qui est d’une vulgarité sans nom. Étant homosexuel, je ne veux surtout pas être identifié à ce genre d’individu. Il rend de nous la plus mauvaise image qu’on puisse imaginer ». Il ajoute ensuite : « C’est un personnage mal élevé et méchant avec les autres ; les gens qu’il se targue de connaître soit sont morts, soit vont mourir. C’est quelqu’un qui voulait à tout prix qu’on parle de lui et à un moment donné, le prix est trop cher à payer ».

Tout est parti d’une intervention de Pierre-Jean Chalençon sur Sud Radio. L’ancien acheteur qui a participé à l’émission durant trois ans s’est lâché sur les conditions de tournage. Il expliquait notamment ne pas avoir eu de loge et ne pas avoir été payé assez, parlant de « sommes ridicules ». « Notre loge pour les acheteurs, c’était les toilettes où Sophie Davant allait. Il y avait un petit frigo avec des souris et des rats et on se reposait dans le décor avec un petit canapé. Quand on va chez Hanouna, on a chacun une loge », a-t-il précisé.