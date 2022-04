Quand Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel s’associent pour un poisson d’avril (vidéo)

Surprise sur le plateau du « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » et du « Jimmy Kimmel Live ». Pour 1er avril, il y a eu des petits changements au moment de ces deux rendez-vous bien connus des Américains. Cherchez la différence : le premier, tourné à New York et diffusé sur NBC était animé par Jimmy Kimmel et le second, tourné à Los Angeles et diffusé sur ABC était animé par Jimmy Fallon.

Les deux animateurs ont effectivement échangé leur émission le temps d’une soirée pour le 1er avril. Lorsque Jimmy Fallon est arrivé sur le plateau du « Jimmy Kimmel Live », l’animateur a reçu une véritable standing ovation. « Salut, je suis Jimmy. Asseyez-vous s’il vous plaît, vous allez vexer l’autre Jimmy. C’est tellement bizarre pour moi d’être ici. En ce moment, Jimmy Kimmel est à New York en train de présenter mon émission. J’ai peur que mon père m’appelle ce soir pour me dire qu’il ne m’a jamais trouvé aussi drôle… » a-t-il lancé en introduction.