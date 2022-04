Louis C.K. récompensé malgré le scandale sexuel L’humoriste américain a remporté un Grammy Awards. Un prix qui crée la polémique, Louis C.K. ayant été impliqué dans un scandale sexuel en 2017.

Par la rédaction Publié le 4/04/2022 à 11:28 Temps de lecture: 2 min

Les réseaux sociaux semblent avoir délaissé la gifle de Will Smith pour un autre sujet polémique : la victoire de Louis C.K. lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards. L’humoriste américain a remporté un trophée dans la catégorie du Meilleur album comique, « Sincerely Louis C.K. ». Un Awards qui passe très mal. Et pour cause, en 2017, l’humoriste a été accusé par plusieurs femmes de mauvaise conduite sexuelle. La star s’était masturbée devant elles. Des faits que Louis C.K. n’avait pas niés. Il avait annoncé à l’époque se mettre en retrait de la scène publique. De nombreuses chaînes qui collaboraient avec lui avaient directement mis fin à ses contrats.

S’il a remporté le Grammy, le principal intéressé n’est cependant pas venu récupérer son prix sur scène. Et la séquence dans laquelle son nom est récompensé n’a pas été diffusée sur CBS.

La nomination de Louis C.K. lors d’une telle cérémonie avait déjà soulevé de vives critiques. Sa victoire, décriée par tous, aura éclipsé tous les autres artistes méritants qui ont été récompensés lors de cette soirée.

