Les BTS bientôt au service militaire? Leur rallonge arrive à échéance

En Corée du Sud, le service militaire est encore obligatoire pour tous les citoyens. Le membre le plus âgé du groupe a déjà bénéficié d’une rallonge mais sûrement plus pour longtemps.

Les BTS étaient présents hier soir à Las Vegas pour les Grammy Awards. Le groupe a enflammé le public et reçu une ovation après leur interprétation de « Butter ». Mais les membres, âgés entre 24 et 29 ans vont devoir envisager de rentrer pour faire leur service militaire. En effet, en Corée du Sud, les citoyens doivent compléter un service militaire de 18 mois avant leurs 28 ans. Le membre le plus âgé, Jin a déjà bénéficié d’une rallonge de deux ans qui arrive à échéance à la fin du mois. Pour l’occasion, Séoul avait créé une loi baptisée au nom du groupe . Jin avait alors déclaré à la presse : « Je crois que le pays m’a en quelque sorte dit : « Tu fais ça bien et nous allons te donner un peu plus de temps ». Quelques exceptions existent pour les médaillés olympiques et les musiciens classiques, les BTS ne tombent pas encore dans cette catégorie.

Un service important pour le pays

Toujours dans cette interview pour Rolling Stone, Jin ajoutait que le service militaire « est un devoir important dans notre pays. Donc je vais essayer de travailler le plus dur possible et de faire le plus possible jusqu’à ce que je sois appelé ». Le groupe connaît un succès planétaire et joue une grande part dans le rayonnement du pays à l’étranger, et ce ne sont pas les seuls artistes à ramener des sommes importantes pour le pays. L’an dernier, le groupe avait réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars.

L’ambassadeur sud-coréen au Royaume-Uni, Gunn Kim a déclaré au Sunday Telegraph : « On attend vraiment beaucoup des jeunes hommes sud-coréens qu’ils servent leur pays et les membres de BTS sont des exemples pour de nombreux Coréens de la jeune génération » et d’ajouter : « Je suis sûr qu’ils vont remplir leur obligation envers la société ».

Jin fêtera bientôt ses 30 ans, le chanteur devra donc bientôt commencer son service militaire. les autres membres ont encore un an devant eux. le groupe sera donc bientôt contraint à faire une pause sauf si une loi spéciale passe pour leur permettre de bénéficier d’une exemption. Les membres du groupe ne sont cependant pas très inquiets et l’un d’eux, V, a déclaré au Rolling Stone : « Nous n’avons pas discuté des détails entre nous à propos du service militaire ou de ce qui arrivera. Mais je suis sûr qu’on finira par trouver une solution ».