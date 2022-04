L’agence de Will Smith pense à mettre fin à leur collaboration en raison de la gifle aux Oscars

S’il y a bien un événement qui a marqué le public et les téléspectateurs lors de la cérémonie des Oscars 2022, c’est la gifle de Will Smith à Chris Roch, à cause d’une blague du présentateur et humoriste sur le crâne rasé de sa femme, Jada Pinkett Smith, alors que cette dernière souffre d’alopécie.

Si certaines personnes ont mis en avant le fait que l’acteur ait voulu prendre la défense de sa femme, ce qui est tout à fait honorable, beaucoup regrettent par contre la violence de sa réaction. Après s’être excusé sur scène lors de la réception de l’Oscar du meilleur acteur, Will Smith a réitéré ses excuses envers Chris Rock le lendemain, avant de démissionner de l’Académie des Oscars.