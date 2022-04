Qu’est-ce que la «Pixel War», qui a agité la Toile ces derniers jours? (vidéo)

La « Pixel War » (bataille de pixels, NDLR) a fait rage jusqu’au petit matin mardi avant de perdre en intensité.

Dimanche soir, le Français Kameto (1,2 million de fans sur la plateforme de direct Twitch), rejoint entre autres par les YouTubeurs Squeezie, Inoxtag et ZeratoR, avait appelé sa communauté à « défendre (notre) territoire », face aux pixels adverses.

En face, plusieurs influenceurs espagnols et nord-américains, dont le Canadien xQc, l’une des cinq personnalités les plus populaires de Twitch, se sont alliés contre leurs homologues français pour tenter de recouvrir la Tour Eiffel, des personnages d’Astérix ou « Le Petit Prince », insérés dans la fresque représentant la France. La Belgique a aussi eu droit à ses références : un long drapeau belge, orné notamment du Manneken Pis, d’un saxophone et d’un drapeau wallon et flamand. On trouvait aussi pendant un moment un paquet de frites et une gaufre.

La France s’est distinguée avec un gigantesque drapeau tricolore dessiné en pixels, où Zinedine Zidane côtoie notamment un Arc de Triomphe surplombé d’un croissant. Sur cette toile grande de 4 millions de pixels, figurent d’autres symboles du pays : le casque des Daft Punk, Marianne et son bonnet phrygien, ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris.

L’évolution en temps réel de cette oeuvre collaborative, qui s’est transformée en bataille d’influence, a fédéré plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur Twitch dans la nuit de dimanche à lundi et continuait lundi après-midi d’attirer de nombreux internautes.

Initialement fixée à lundi 16h00, la fin de cette « bataille de pixels » pourrait être repoussée de plusieurs heures, face à l’engouement suscité. Vous pouvez découvrir le résultat finale ci-dessous.