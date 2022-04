Pink Floyd dévoile un nouveau titre en soutien à l’Ukraine (vidéo)

Pink Floyd vient tout juste de sortir une nouvelle chanson originale, une première depuis 1994. Intitulée « Hey, Hey, Rise Up ! » et créé en soutien au peuple d’Ukraine, David Gilmour et Nick Mason utilisent la voix d’Andriy Khlyvnyuk, du groupe ukrainien Boombox.

Dans un communiqué, Gilmour explique la raison de cette chanson : « Comme beaucoup d’autres, nous avons ressenti de la fureur et de la frustration en assistant à cet acte ignoble qui consiste à envahir un pays démocratique indépendant et pacifique et à faire assassiner son peuple par l’une des plus grandes puissances du monde ». Il poursuit par : « Récemment, j’ai lu qu’Andriy avait quitté sa tournée américaine avec Boombox pour retourner en Ukraine et s’engager dans la défense territoriale. Il a aussi vu sur Instagram cette vidéo tournée sur une place de Kiev où l’artiste chante dans le silence d’une ville sans circulation ni le moindre bruit à cause de la guerre. C’était un moment puissant qui m’a donné envie de le mettre en musique ».